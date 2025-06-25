Туркменистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области метрологии

Государственный эталонный центр Главной государственной службы «Туркменстандартлары» и Шэньсийский институт метрологии КНР подписали меморандум о взаимопонимании в области стандартизации и метрологии. Об этом сообщили в туркменском ведомстве.

С 22 по 24 июня Ашхабад посетила китайская делегация во главе с директором Шэньсийского института метрологии Ван Сяосяо. Визит проходил в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Соглашение предусматривает сотрудничество в области передачи научно-технических знаний, наращивания потенциала в сфере метрологии и калибровки измерительных эталонов. Стороны договорились о расширении информационного обмена между национальными метрологическими институтами двух стран. Государственный эталонный центр Туркменистана присоединился к межлабораторным сличениям, организуемым китайской стороной. Участниками программы уже являются национальные институты метрологии Казахстана и Кыргызстана.

Цель межлабораторных сличений – оценка способности лабораторий компетентно выполнять калибровку измерительного оборудования, в частности, гирь. Программа направлена на установление взаимного доверия в отношении сопоставимости результатов измерений между Китаем и странами Центральной Азии, что будет способствовать устранению технических барьеров в торговле.

По итогам визита стороны определили конкретные задачи двустороннего сотрудничества в области метрологии и стандартизации.