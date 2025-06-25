Туркменистан и Греция подтвердили настрой на тесную внешнеполитическую координацию

В МИД Туркменистана в понедельник были проведены политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Греческой Республики.

В ходе конструктивного обмена мнениями по двусторонней повестке был рассмотрен уровень политического диалога между двумя странами, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей, сообщает МИД Туркменистана.

Отметив эффективное взаимодействие двух стран в рамках международных структур, дипломаты озвучили обоюдную готовность продолжать наращивание многостороннего сотрудничества.

Стороны подтвердили настрой на тесную внешнеполитическую координацию и взаимную поддержку на международных площадках, договорившись поддерживать регулярные рабочие контакты.

Также были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Говоря о культурно-гуманитарном взаимодействии, стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества по линии науки, образования, спорта и туризма и в других сферах.