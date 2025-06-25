С 25 июня начнет действовать второй ежедневный рейс между Ашхабадом и Авазой

С 25 июня ОАО «Awtomobil Ulag Hyzmaty» вводит второй ежедневный рейс по маршруту Ашхабад — Аваза — Ашхабад. Это позволит пассажирам комфортнее планировать поездки на популярный туркменский курорт.

Новый рейс будет отправляться из Ашхабада в 06:30 с Международного автовокзала (пр. А. Ниязова, 422), а обратный — из Авазы в 13:30 (от автостоянки по ул. Елкенли в НТЗ «Аваза»). Ранее автобусы курсировали один раз в день.

Стоимость билета составляет 75 манат.

Контакты для связи:

Телефоны: 44-35-30; 44-35-20

Сайт: www.auh.com.tm

Увеличение числа рейсов связано с ростом спроса на поездки в курортную зону, особенно в летний сезон. Перевозчик обеспечивает пассажиров комфортабельными автобусами, соответствующими современным стандартам.