При кредитовании АБР в Ашхабаде построят медицинское училище

В Ашхабаде будет построено медицинское профессиональное училище при кредитовании со стороны Азиатского банка развития (АБР).

Как сообщает МИД Туркменистана, протокол соглашения о кредитовании проекта строительства был подписан между Центральным банком Туркменистана и АБР сразу по завершении круглого стола.

Напомним, что сегодня в Ашхабаде встречей за круглым столом был отмечен 25-летний юбилей сотрудничества Туркменистана и Азиатского банка развития.