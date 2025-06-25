При кредитовании АБР в Ашхабаде построят медицинское училище
В Ашхабаде будет построено медицинское профессиональное училище при кредитовании со стороны Азиатского банка развития (АБР).
Как сообщает МИД Туркменистана, протокол соглашения о кредитовании проекта строительства был подписан между Центральным банком Туркменистана и АБР сразу по завершении круглого стола.
Напомним, что сегодня в Ашхабаде встречей за круглым столом был отмечен 25-летний юбилей сотрудничества Туркменистана и Азиатского банка развития.