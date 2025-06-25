Посол Туркменистана посетил Национальную библиотеку Грузии

Вчера чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Тбилиси Д.Сейитмаммедов посетил Национальную библиотеку Грузии, где провел переговоры с её Генеральным директором К.Гамсахурдия.

В ходе встречи стороны выразили готовность к налаживанию прямых контактов и активному сотрудничеству между национальными библиотеками двух стран.

Д.Сейитмаммедов проинформировал, что в честь Международного года мира и доверия и 30-летия нейтралитета Туркменистана Посольство планирует проведение различных мероприятий с участием деятелей культуры двух стран.

В завершении встречи стороны выразили уверенность, что традиционно дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами будут и впредь активно развиваться, сообщает «Туркменистан: Золотой век».