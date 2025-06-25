Значимые события второго дня Недели культуры в Туркменистане

Второй день Недели культуры, стартовавшей 22 июня в Ахалском велаяте, был насыщен различными мероприятиями, отражающими богатство и многообразие туркменской культуры.

Программа дня открылась красочным концертом «Parahatçylygyň waspçylary» в Доме культуры села Гями этрапа Ак бугдай с участием детских творческих коллективов страны, сообщает ТДХ.

Следующее мероприятие в рамках творческой акции проходило во Дворце культуры имени Мяликгулы Бердымухамедова, расположенном в живописном посёлке Ызгант Геоктепинского этрапа. Здесь состоялся вечер поэзии «Baky Bitaraplyk – dillerde dessan!», собравший известных и молодых поэтов страны. Своеобразный колорит вечеру придали художественное чтение и прозвучавшие песни.

В программу второго дня Недели была включена экскурсия в музей имени Бердымухамеда Аннаева, расположенный в генгешлике Тязе ёл Бабадайханского этрапа. Посетители ознакомились с его богатой экспозицией, посвящённой жизни и деятельности выдающегося просветителя и педагога, оставившего неизгладимый след в истории и культуре Туркменистана.

Затем в Центре культуры этрапа состоялась творческая встреча, на которой участники поделились впечатлениями от посещения музея и обменялись мнениями о важности сохранения культурного наследия нации.

Завершился второй день грандиозным концертом с участием деятелей культуры городов Ашхабад и Аркадаг, а также Ахалского велаята. В их числе – известные артисты, музыканты, хореографические коллективы, представившие зрителям широкий спектр жанров туркменского искусства. Концерт продемонстрировал высокий уровень профессионализма отечественных мастеров сцены и их вклад в развитие национальной культуры.