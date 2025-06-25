Глава МИД России прибыл в Туркменистан с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Туркменистан с официальным визитом. В ходе визита у главы российского МИД состоятся переговоры с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым, сообщает ТАСС.

Отмечается, что стороны обсудят предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, развитие двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также планируется обмен мнениями по вопросам региональной повестки дня и международной ситуации, взаимодействию в рамках многосторонних форматов.

Министры иностранных дел Туркменистана и России подпишут программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025-2026 годы.