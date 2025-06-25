В Туркменистане отметили 25-летие сотрудничества с Азиатским банком развития

Круглый стол, посвященный 25-летию сотрудничества Туркменистана с Азиатским банком развития, состоялся сегодня в здании МИД Туркменистана.

Азиатский банк развития на встрече представляла делегация во главе с вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Ян Инмином, сообщает МИД Туркменистана.

Выступая перед участниками, вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов отметил конструктивный характер 25-летнего сотрудничества Туркменистана и АБР, который внес важный вклад в процесс развития и укрепление экономики страны. Среди приоритетных направлений сотрудничества отмечены такие сферы, как энергетика, транспорт, городское развитие и укрепление частного сектора Туркменистана.

В своей речи Ян Инмин особо отметил, что многолетнее партнерство АБР с Туркменистаном основано на взаимном доверии и уважении.

В ходе круглого стола было проинформировано о новых проектах Туркменистана с АБР. В частности, рассказано о значимости проектов, намеченных к осуществлению в умном городе Аркадаг, и в этой связи отмечена важность Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и Азиатским банком развития.

Особое внимание было уделено диверсификации энергетической отрасли Туркменистана, модернизации железнодорожного транспорта и развитию малого и среднего бизнеса при поддержке финансово-кредитных услуг АБР в рамках Стратегии сотрудничества с Туркменистаном на 2024-2028 годы.