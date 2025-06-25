В городе Туркменбаши растет популярность занятий йогой

У жителей приморского города Туркменбаши все большую популярность набирают занятия йогой.

Городские энтузиасты отметили Международный день йоги, проведя практическое занятие в Национальной туристической зоне Аваза прямо на побережье Каспийского моря, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Занятие прошло под руководством опытного инструктора йоги из Балканабата Мяхри Гульмамедовой. Она прошла тренерскую подготовку и уже пять лет активно практикует йогу. Тренер отмечает растущую популярность йоги:

– На сегодняшний день можно сказать, что в нашем городе занятия йогой становятся всё более популярными. Мы практикуем как в залах, так и на природе – в горах и у моря. Наш край богат живописными местами, и мы с удовольствием используем их для тренировок.

Как отмечает источник, в Туркменистане уделяют большое внимание здоровому образу жизни, регулярно проводятся масштабные спортивные акции — забеги, велосипедные заезды и другие мероприятия, способствующие популяризации спорта среди молодёжи. В спортивных центрах страны работают секции и студии йоги, ориентированные на участие широких масс населения.