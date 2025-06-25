В Ашхабаде состоится ярмарка вакансий

4 июля в здании Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана в Ашхабаде пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие пройдет с 9:00 до 12:00 по адресу: проспект С.Туркменбаши, здание 81.

Организаторами выступают Ашхабадский городской комитет Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана совместно с Управлением труда и занятости населения города Ашхабада.

Мероприятие направлено на содействие трудоустройству жителей столицы и предоставление работодателям возможности найти необходимых специалистов. К участию приглашаются предприятия, организации, учреждения и частные предприниматели, располагающие свободными рабочими местами.

Представители работодателей должны явиться на мероприятие с информацией о имеющихся вакансиях и обеспечить участие своих представителей. Гражданам, желающим трудоустроиться, необходимо прибыть с документом, удостоверяющим личность, трудовой книжкой (при наличии) и документом, подтверждающим профессиональную квалификацию.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: