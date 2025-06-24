Туркменские теннисистки впервые прошли в финальный этап командного первенства Азии U-12

Сборная Туркменистана по теннису среди девушек до 12 лет впервые квалифицировалась в финальный этап командного первенства Азии (ATF 12U Team Competition), который состоится в Сингапуре. Путевку туркменские спортсменки завоевали на чемпионате Центральной Азии в узбекской Фергане, сообщила электронная газета «Золотой век».

В турнире участвовали команды Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Право выступить в финальном раунде получили две лучшие сборные.

Женскую команду Туркменистана представляли Назли Худайкулиева, Сахра Гараханова и Сульгун Ишанкулиева. Все три спортсменки тренируются под руководством Юрия Рогусского, который выполнял функции капитана команды.

Решающий матч против сборной Кыргызстана туркменские теннисистки провели уверенно. Сахра Гараханова в первой одиночной встрече победила Алию Мансурову со счетом 6:0, 6:1. Назли Худайкулиева во втором матче одержала безоговорочную победу над Аидой Абдувалиевой – 6:0, 6:0. В парном разряде Сульгун Ишанкулиева и Назли Худайкулиева завершили разгром соперниц, выиграв у дуэта Мансурова/Абдувалиева – 6:1, 6:0.

Итоговый счет встречи – 3:0 в пользу Туркменистана. Команда завоевала серебряные медали турнира, уступив только сборной Казахстана, которая стала чемпионом.

Мужская сборная Туркменистана до 12 лет, за которую выступали Юнус Аннамурадов, Егенмаммед Нурягдыев и Эркин Алтыев, на этом турнире тоже не осталась без наград. Победив в последнем туре команду Кыргызстана – 3:0, подопечные Мирали Гасанова завоевали бронзовые медали. Первые два места заняли соответственно теннисисты Казахстана и Узбекистана.

Это уже второй крупный успех туркменского тенниса в детских турнирах. Два года назад мужская команда до 12 лет под руководством Юрия Рогусского также впервые прошла в финальный этап первенства Азии, сенсационно обыграв сборную Узбекистана.