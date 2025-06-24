С 21 по 23 августа в Ашхабаде пройдет выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей-2025»

Международная универсальная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей» пройдет в Ашхабаде с 21 по 23 августа.

Форум обещает стать ключевым моментом в индустрии детских товаров и услуг, предоставляя уникальную возможность компаниям внести свой вклад в развитие этого сегмента рынка, сообщается на сайте ТППТ.

Выставка нацелена на привлечение внимания международных партнеров, инвесторов и представителей детской индустрии со всего мира.

Платформа «Kids Expo: всё для детей» объединит компании, работающие в сфере детского обслуживания со всего мира, при этом открывая новые возможности рынка Туркменистана.

Выставка будет проходить в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: проспект Чандыбиль, 143.

Официальный партнер мероприятия — компания «Туркмен Экспо».