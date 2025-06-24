Студенты туркменского вуза прошли онлайн-курс по бережному отношению к окружающей среде

Студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института успешно завершили 40-часовое обучение по онлайн-курсу «Модуль обучения бережному отношению к окружающей среде».

Обучение проходило в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Дирекцией высших учебных заведений Турецкой Республики, а также при поддержке Университета Чанаккале Онсекиз Март и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

По завершении курса студенты получили соответствующие сертификаты, что стало важным шагом в развитии профессиональных компетенций и укреплении связей между образовательными учреждениями двух стран.

Эта инициатива способствует обмену знаниями и опытом, а также открывает новые перспективы для участия студентов в совместных научно-исследовательских проектах, отмечает источник.