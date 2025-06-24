Страны Персидского залива вводят «арабский шенген»

Единая туристическая виза для государств Персидского залива была официально одобрена и будет внедрена в ближайшее время. Об этом сообщил министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук Аль Марри.

Новый документ позволит иностранным путешественникам по одной визе свободно посещать шесть стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ): ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Оман и Кувейт. Инициатива призвана упростить передвижение туристов по региону и укрепить его статус как глобального центра туризма и бизнеса.

Ожидается, что запуск визы усилит интерес к комбинированным маршрутам, где деловые и досуговые поездки сочетаются в рамках одного путешествия. Эксперты прогнозируют рост занятости в секторе и дополнительный вклад в экономику: только в 2023 году страны залива приняли свыше 68 млн туристов, получив от туризма рекордные $110,4 млрд — почти на 43% больше по сравнению с допандемийным уровнем.