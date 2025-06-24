Посольство Индии в Ашхабаде провело мероприятие в честь Международного Дня йоги

Сотрудники посольства Индии в Ашхабаде в честь Международного Дня йоги провели мероприятие в спортивном комплексе «Багтыярлык». В этом году международный День йоги отмечается в 11-й раз и посвящен теме «Йога ради Земли и общего здоровья».

В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Азат Овезов, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие объединило собой любители йоги туркменской столицы.

Посол Индии Мадхумита Хазарика Бхагат в своем выступлении отметила важность и полезность включения занятий йогой в повседневную жизнь.