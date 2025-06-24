После 28 лет работы в Ашхабаде завершает миссию атташе Апостольской Нунциатуры Ватикана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с атташе по вопросам культуры Апостольской Нунциатуры Ватикана в Туркменистане Анджейем Мадеем, который завершает свою дипломатическую миссию в Ашхабаде после 28 лет работы.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе встречи Рашид Мередов выразил признательность Анджейю Мадею за его личный вклад в продвижение дружественных отношений между Туркменистаном и Святым Престолом.

Дипломат высоко оценил миротворческую деятельность Туркменистана и конструктивную внешнюю политику государства, основанную на принципах позитивного нейтралитета. Он выразил глубокую благодарность руководству Туркменистана за оказанное содействие в реализации его деятельности в стране на протяжении почти трех десятилетий.

В рамках встречи стороны также обсудили перспективы развития двусторонних связей и отметили необходимость продвижения гуманистических ценностей в международных отношениях.