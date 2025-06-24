ОИС единогласно приняла резолюцию о роли нейтралитета по инициативе Туркменистана

В рамках 51-го заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) по инициативе Туркменистана единогласно принята резолюция «О роли политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития на пространстве ОИС и во всём мире». Об этом сообщил МИД Туркменистана.

Документ подчеркивает, что нейтралитет как политико-правовой инструмент способствует укреплению международной и региональной стабильности, играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между государствами.

Принятие резолюции на площадке ОИС стало ярким свидетельством признания и поддержки международным сообществом миротворческой внешнеполитической стратегии Туркменистана, направленной на укрепление взаимного доверия, продвижение диалога и развитие конструктивного международного сотрудничества.

В ходе заседания в Стамбуле состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам политической, экономической, культурно-гуманитарной и научной направленности. В повестке дня важное место занимали вопросы укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в странах-участницах ОИС, а также активизация сотрудничества между государствами.

Представитель Туркменистана в своем выступлении отметил, что одним из важных направлений внешней политики страны является продолжение курса на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОИС, а также укрепление эффективных отношений со всеми государствами-членами организации.

Констатировалось, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

Ключевым событием на полях заседания Совета министров иностранных дел ОИС стал организованный по инициативе Туркменистана круглый стол на тему «Мир и доверие: основы единства и устойчивости в исламском мире».

Мероприятие собрало около 100 участников, включая руководителей и представителей внешнеполитических ведомств государств-членов ОИС, авторитетных международных организаций, научно-исследовательских центров, дипломатического корпуса, видных политологов и представителей СМИ.

В ходе круглого стола было отмечено, что постоянный нейтралитет Туркменистана не только отвечает национальным интересам страны, но и является действенным инструментом миротворчества, упрочения безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении.

Участники мероприятия подчеркнули, что последовательно реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит конкретный вклад в укрепление конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего благополучия, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.