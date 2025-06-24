«Мону Лизу» перенесут в отдельный зал Лувра

Знаменитая картина Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») будет размещена в отдельном помещении Лувра с отдельной системой продажи билетов, сообщил Президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Ранее генеральный директор Лувра Лоранс де Кар в письме в министерство культуры пожаловалась на критическое состояние дворца. По ее словам, помещения музея переживают «тревожную динамику старения», часть из них «более не являются водонепроницаемыми». Регистрируются «тревожные колебания температуры, которые ставят под угрозу сохранность произведений искусства».

Де Кар также указала на неудовлетворительные условия для посетителей: отсутствие мест отдыха, несоответствие точек питания и санузлов международным стандартам.

Особую озабоченность директора вызывает презентация «Джоконды». Она отметила, что посетители стремятся к картине, «не получая ключей к пониманию работы и самого художника, что ставит под вопрос миссию музея».

Основная проблема связана с превышением проектной нагрузки: музей был рассчитан на 4 млн посетителей в год, однако в 2024 году принял около 9 млн человек. Де Кар уже приняла решение ограничить количество посетителей до 30 тысяч в день для повышения комфорта посещения.

Леонардо да Винчи написал «Джоконду» во Флоренции, но в 1516 году увез картину с собой во Францию. После смерти художника в 1519 году портрет приобрел французский король Франциск I. Шедевр хранился в замке Фонтенбло до времен Людовика XIV. Тот перевез картину в Версальский дворец, а после Французской революции конца XVIII века ее переместили в Лувр.