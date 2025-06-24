В Туркменистане продолжается уборка урожая пшеницы

В Туркменистане идет активная уборка урожая пшеницы с особым вниманием к эффективной работе сельскохозяйственной техники. Об этом в ходе рабочего совещания сообщил заместитель председателя Кабинета Министров Тангрыгулы Атахаллыев, передает TDH.

По словам вице-премьера, собранный урожай бесперебойно доставляется на приемные пункты, принимаются меры по обеспечению своевременных расчетов с производителями за сданную государству пшеницу. Одновременно ведется подготовка освободившихся после косовицы площадей к следующему посевному сезону.

Атахаллыев отметил, что в велаятах осуществляется уход за хлопчатником в соответствии с агротехническими нормами. Продолжаются работы по уходу за рисовыми полями в Дашогузском велаяте, сев риса в Лебапском велаяте и сахарной свеклы в Марыйском велаяте.

В рамках укрепления продовольственного изобилия в стране регионы ведут работу по уборке и доставке населению выращенного урожая картофеля и других овощебахчевых культур.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость комплексных мер по развитию аграрного сектора и достижению высоких производственных показателей. Глава государства поручил вице-премьеру контролировать текущие сельхозкампании, особенно организованное проведение жатвы зерновых в соответствии с агротехническими требованиями.

Сердар Бердымухамедов также акцентировал внимание на важных задачах аграрной отрасли и распорядился обеспечить качественное выполнение работ на всех этапах сельскохозяйственного производства – от ухода за посевами до уборки урожая.