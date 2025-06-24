В Туркменистане на этой неделе жара достигнет 44 градусов

На этой неделе в регионах Туркменистана ожидается жара до +44 градусов. Об этом сообщается в газете «Туркменистан» со ссылкой на информацию Гидрометеорологической службы страны.

В Ашхабаде ожидается переменная облачность в середине недели, ветер от северо-западного до юго-восточного со скоростью от 10-13 метров в секунду до 14-16 метров в секунду. Погода ночью от +18… +20 градусов до +26… +28 градусов, днем ​​от +31… +33 градусов до +40… +42 градусов.

В Балканском велаяте ожидается переменная облачность, в середине недели возможен небольшой дождь. Ветер поменяет направление с северо-западного на восточное, со скоростью от 8-13 метров в секунду до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16… +21 градуса, днем ​​от +21… +26 градусов, в прибрежных районах от +34… +39 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается переменная облачность в середине недели, ветер поменяет направление с северо-западного на юго-восточное, со скоростью от 7-12 метров в секунду до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17… +22 градусов до +24… +29 градусов, днем ​​от +30… +35 градусов до +38… +43 градусов.

В Марыйском велаяте переменная облачность, ветер изменит направление с северо-западного на юго-восточное со скоростью от 7-12 метров в секунду до 12-17 метров в секунду. Погода будет ночью от +18… +23 градусов до +24… +29, днем от +30… +35 градусов до +39… +44.

В Лебапском велаяте переменная облачность, ветер северо-западный со скоростью от 8-13 метров в секунду до 12-17 метров в секунду. Погода будет ночью от +18… +23 градусов до +24… +29, днем ​​ от +31… +36 градусов до +39… +44 градусов.

В Дашогузском велаяте переменная облачность, в середине недели небольшой дождь. Ветер поменяет направление с северо-западного на юго-западное со скоростью от 8-13 метров в секунду до 12-17 метров в секунду. Погода ночью от +16… +21 до +23… +28 градусов, днем от +27… +32 до +36… +41 градуса.