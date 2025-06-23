Koenigsegg создал 800-сильный электромотор весом всего 39 кг

Шведская компания Koenigsegg представила новый электродвигатель под названием Dark Matter. Он предназначен для установки на переднюю ось четырехместного гибридного гиперкара Gemera. Мощность мотора составляет 800 л.с., а крутящий момент — 1250 Нм.

Двигатель выполнен преимущественно по осевому принципу с элементами радиального потока, что обеспечивает плавную подачу мощности и снижает тепловые потери на высоких оборотах. Одной из ключевых особенностей стала конструкция: ротор и статор полностью изготовлены из углепластика. Благодаря этому масса устройства составила всего 39 кг.

Dark Matter использует шесть фаз вместо стандартных трех. Это решение, по данным компании, повышает стабильность работы и улучшает эффективность.

Электромотор станет частью силовой установки гиперкара Koenigsegg Gemera, суммарная мощность которой достигает 2300 л.с. По мнению разработчиков, новая технология может задать стандарт для новых спортивных автомобилей и стать ориентиром в области инженерных решений для суперкаров.