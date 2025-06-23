Honor опередит Samsung с выходом самого тонкого и лёгкого складного смартфона

Honor намерена потеснить Samsung на рынке складных смартфонов, представив модель Magic V5 до выхода Galaxy Z Fold 7. Китайская компания опубликовала тизер с изображением устройства и объявила дату его презентации — 2 июля.

На изображении показана боковая часть смартфона в закрытом состоянии. Видны кнопка питания и регулятор громкости. Точные параметры пока не раскрыты, но, судя по визуальной части, Honor планирует превзойти прошлогоднюю модель Magic V3, которая имела толщину 9,3 мм в сложенном виде. Это всего на миллиметр толще обычного моноблочного Google Pixel 9.

В тексте на тизере указано, что Magic V5 станет «самым тонким и лёгким» складным смартфоном, а также «самым мощным устройством с ИИ». Также подчёркиваются «производительность на уровне ПК» и «взаимосвязь между брендами».

Презентация Galaxy Z Fold 7 от Samsung ожидается неделей позже – 9 июля. Производитель позиционировал новинку как самый тонкий складной смартфон, который когда-либо выпускала компания.