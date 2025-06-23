Honda создала грузовой квадроцикл с педалями. Предназначен для доставки товаров

Компания Honda показала новый электрический квадроцикл eQuad, разработанный специально для городских условий. Модель предназначена для использования на велодорожках и ориентирована на доставку грузов.

Компактный четырёхколёсный транспорт оборудован велосипедными педалями и грузовым отсеком за сиденьем водителя. Среди удобств — стекло с УФ-покрытием и керамической тонировкой, вентилятор и зеркало заднего вида. Предельная скорость eQuad ограничена 20 км/ч, а запас хода для самой мощной версии составляет 37 км.

Квадроцикл оснащён двигателем Honda Mobile Power Pack и несколькими сменными батареями, которые можно заменить за 30 секунд. Силовая установка описывается как «педаль с электронным управлением».

Размеры и грузоподъёмность зависят от конфигурации. Предлагаются два варианта контейнера: компактный (340,11×210,06×100,08 см) с грузоподъёмностью до 145 кг и увеличенный (365,76×213,36×121,92 см) — до 295 кг.

Honda представит прототип eQuad на выставке Eurobike в Германии, которая пройдёт с 25 по 29 июня. Компания планирует выпустить ограниченное количество экземпляров до конца 2025 года и начать серийное производство летом 2026 года. Информации о цене пока нет.