Туркменистан выразил готовность участвовать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

Туркменистан выразил готовность участвовать в разрешении нынешней ситуации на Ближнем Востоке посредством использования самого широкого спектра дипломатических средств и методов, сообщает МИД Туркменистана.

В воскресенье глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе беседы стороны подчеркнули многолетний позитивный опыт двухстороннего партнерского взаимодействия Туркменистана с США в политической, торгово-экономической, социально-культурной и других сферах.

Руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, они обменялись мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и решению в этой связи ряда гуманитарных вопросов.

Особо было подчеркнуто, что Туркменистан как государство, чей нейтральный статус был трижды признан мировым сообществом в лице ООН, играет активную и конструктивную роль в международных делах.

В этой связи туркменская сторона, строго следуя принципам мирного урегулирования любых международных проблем, выразила готовность участвовать в разрешении нынешней ситуации на Ближнем Востоке посредством использования самого широкого спектра дипломатических средств и методов.