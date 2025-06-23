Продажи первой гарнитуры расширенной реальности Samsung XR начнутся в октябре

Презентация гарнитуры расширенной реальности (eXtended Reality, XR) от Samsung состоится на мероприятии Unpacked 29 сентября в Южной Корее. Там же гарнитура поступит в продажу 13 октября, а затем выйдет и на глобальный рынок, сообщает издание GSMArena.

Устройство, известное под кодовым названием Project Moohan, станет первой гарнитурой на Android XR — специальной версии Android для устройств виртуальной и дополненной реальности. Платформа разрабатывается совместно Google и Samsung с прошлого года.

Компания уже неоднократно показывала прототипы устройства. До презентации в Корее прототип и тизер-видео ещё раз продемонстрируют во время июльского мероприятия Unpacked, где ожидается анонс новых моделей складных смартфонов Galaxy Z Fold7 и Flip7. Таким образом компания оценивает реакцию рынка.

Гарнитура будет оснащена чипсетом Qualcomm XR+ Gen 2, который, по данным СМИ, производит сама Samsung по 4-нм техпроцессу. Также ожидается интеграция с искусственным интеллектом Google Gemini.