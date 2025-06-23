Президент Туркменистана поздравил участников Недели культуры

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников Недели культуры, проводимой в Ахалском велаяте.

В частности в Обращении Президента говорится:

«В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы предоставляем широкие возможности для творческой работы деятелей культуры и искусства страны, создания совершенных произведений, соответствующих требованиям времени, во имя обогащения нашей литературы и искусства. Уверен, что Неделя культуры в Ахалском велаяте будет содержательной и богатой на культурные мероприятия, а проводимые на этом празднике искусства концерты, творческие встречи, вечера поэзии, конференции, показы новых кинофильмов и спектаклей будут интересными и впечатляющими».

На древней Ахалской земле, занимающей особое место в славной истории туркменского народа, расположен ряд культурно-исторических памятников, национальных и природных достопримечательностей.

Эти святые места славятся такими древними культурными центрами, как Алтындепе – знаменитый самой ранней оседлой культурой, Анау – сохранившей древнюю земледельческую культуру, Парфянское царство – на протяжении многих веков известное своей миролюбивой политикой среди стран мира, а также Парыздепе, Шахрислам, Ниса, Абиверд и Серахс. Фигуры на ритонах древней Парфии демонстрируют, что на этой земле процветала многосторонняя социально-бытовая культура.

Научно-литературное наследие известных учёных, таких, как Нисайи, Абиверди, Сарахсы, Багавы, сформировавшееся на этой земле, занимает достойное место в мировой сокровищнице.

Древняя земля Ахала – это земля, которая подарила миру таких мастеров культуры и искусства, как Аман Гулмаммедов, Базар Аманов, Алты Гарлыев, Баба Аннанов, Мяти Косаев, Берди Кербабаев, Керим Гурбаннепесов, Бердиназар Худайназаров, Гурбанназар Эзизов, Гара Сейитлиев, Маммет Сейидов, Мыллы Тячмырадов, Сахы Джепбаров, Оразгелди Ылясов, Аннаберди Атданов, Овезгелди Текяев.