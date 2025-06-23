Новая функция в смартфонах Samsung предупредит о землетрясении до первых толчков

Samsung разрабатывает собственную систему предупреждения о землетрясениях, которая предлагает больше возможностей, чем аналог от Google. В бета-версии оболочки One UI 8 обнаружена функция оповещения о сейсмических событиях.

Судя по описанию, система способна распознавать землетрясения и отображать предупреждение до того, как толчки достигнут местоположения пользователя. Уведомление появляется в виде полноэкранного сообщения с сопровождающим звуковым сигналом.

В отличие от уже встроенной в Android системы Google, Samsung добавила ряд уникальных функций. Пользователи смогут заранее протестировать уведомления и сохранять их историю. Также предусмотрена настройка чувствительности оповещений в зависимости от времени суток и силы землетрясения.

Ещё одна функция — отображение списка ближайших укрытий, а также информации о владельце устройства и его медицинских данных, которые могут быть полезны для спасателей в экстренной ситуации.

Как сообщает 9to5Google, пока сложно оценить эффективность новой системы от Samsung. На текущий момент приложение Google, вероятно, остаётся более универсальным решением. Однако некоторые возможности, реализованные в системе Samsung, выглядят полезными — например, возможность протестировать уведомления или автоматически отображать экстренную информацию.

Отмечается, что создание собственной системы может быть связано с тем, что сервисы Google недоступны в отдельных странах, например, в Китае. Ранее в коде One UI уже находили, например, альтернативу Android Auto, адаптированную для этого региона.