Количество просмотров коротких видео на YouTube Shorts достигло 200 млрд в день

Генеральный директор YouTube Нил Мохан сообщил, что количество ежедневных просмотров коротких видео YouTube Shorts превысило 200 миллиардов. Об этом он рассказал на фестивале Cannes Lions International Festival of Creativity в 2025 году, передает издание The Wrap.

По сравнению с мартом 2024 года, когда платформа сообщала о 70 миллиардах просмотров в день, рост составил примерно 186%. Shorts были запущены на YouTube в 2021 году.

Мохан также отметил, что ежедневно пользователи просматривают более 1 миллиарда часов контента YouTube на телевизорах. По его словам, в мае YouTube в четвёртый раз подряд стал самым просматриваемым стриминговым сервисом по данным отчёта Nielsen The Gauge. Платформа заняла 12,5% от всех телепросмотров, что стало наивысшим показателем среди всех потоковых сервисов и телеканалов, охваченных исследованием.

Также Мохан объявил, что летом 2025 года на YouTube появится Veo 3 — обновлённая модель генерации видео от Google DeepMind. Она позволит пользователям создавать фоны и видеоклипы для Shorts с помощью искусственного интеллекта. Ранее функция Dream Screen уже работала на предыдущей версии Veo, но новая модель улучшит качество видео и добавит возможность генерации звука.