В северном регионе Туркменистана активно ведётся уборка картофеля

В Дашогузском велаяте ведут активную уборку картофеля, высаженного на 8 тысячах 800 гектарах земли.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», основу урожая составляют такие распространённые здесь сорта картофеля, как «Santa», «Dostum», «Gala» и другие. Все они отличаются хорошими вкусовыми качествами, высокой урожайностью, устойчивостью к различным заболеваниям, годностью для длительного хранения и транспортировки.

В этрапе Шават на сегодняшний день уже заготовлено около 17 тысяч тонн клубней. Данный этрап, наряду с Акдепинским, является наиболее крупным производителем картофеля в регионе.

В целом по велаяту земледельцы намерены собрать с каждого гектара не менее 140 центнеров культуры, отмечает источник.