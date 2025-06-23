В приморской жемчужине Туркменистана «Авазе» — самый разгар летнего отдыха для детей

Летний сезон отдыха школьников в самом разгаре, и в Национальной туристической зоне «Аваза» в настоящее время отдыхает большая группа детей из разных регионов страны.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в оздоровительных центрах «Ахал», «Балкан», «Дашогуз», «Лебап» и «Мры» созданы все условия для всевозможных игр, экскурсий, походов, спортивных состязаний. Особенное внимание было уделено медико-санитарным условиям и организации слаженной работы столовых и пищеблоков.

Всё это позволило детям с первых же дней пребывания в местах отдыха весело и интересно проводить время в аквапарке «Аваза», парках развлечений «Älemgoşar» и «Jadyly kenar», совершать экскурсии по красивым местам Авазы. А бассейны и спортивные площадки стали их любимыми местами отдыха.

Также для детей проводятся творческие встречи с деятелями культуры и искусства страны, организуются различные конкурсы и викторины.