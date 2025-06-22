Туркменские специалисты приняли участие в международном HR-форуме в Астане

Представители Академии государственной службы при Президенте Туркменистана приняли участие в международном форуме «GovHR: новые системы, современные услуги, инновационные решения», который состоялся 20 июня в столице Казахстана.

Мероприятие было организовано в преддверии Международного дня государственной службы, отмечаемого 23 июня по инициативе ООН. Форум был посвящен выработке прогрессивных подходов в управлении человеческими ресурсами в государственном секторе.

В рамках межвузовского международного сотрудничества туркменская делегация изучала зарубежный опыт и национальные практики в области HR-технологий для государственного управления.

Как сообщили в Академии, стратегия социально-экономического развития Туркменистана, осуществляемая под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, направлена на повышение благосостояния населения и внедрение инноваций во все сферы экономики, включая рынок труда.

В ходе форума участники обсудили важность обмена инновациями по совершенствованию государственных HR-сервисов, внедрению интеллектуальных решений и формированию прозрачной системы управления человеческим капиталом.

Представители туркменской академии отметили значимость подобных международных мероприятий для развития взаимовыгодного сотрудничества и совершенствования системы подготовки государственных служащих в условиях цифровизации.

Академия государственной службы при Президенте Туркменистана реализует долгосрочную национальную стратегию по повышению квалификации кадрового потенциала органов государственной власти. Программа включает планирование и использование человеческих ресурсов, развитие цифрового образования, международное сотрудничество и мониторинг управления персоналом.

В конце мая 2025 года Академия провела пятидневные онлайн-курсы «Инновационные подходы в сфере управления человеческими ресурсами» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.