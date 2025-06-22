Туркменские борцы завоевали четыре медали на молодежном чемпионате Азии

Борцы вольного и греко-римского стиля из Туркменистана завоевали четыре медали на проходящем во вьетнамском городе Вунгтау молодежном чемпионате Азии (до 23 лет).

Туркменские вольники завоевали одну серебряную и две бронзовые медали. Серебро в копилку туркменской команды принес Алп Арслан Бегенджов в весовой категории до 79 кг. Бронзовые награды завоевали Ватан Аннаоразов (до 74 кг) и Солтан Санджар Бегенджов (до 86 кг).

В греко-римском стиле бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг завоевал Дидар Оразбердыев.

Турнир в Вунгтау продлится до 26 июня. Далее в борьбу за медали вступят спортсмены не старше 17 лет.