Сопредседатели МПК Туркменистана и России обсудили транспортные маршруты в Китай

В рамках развития международных транспортных коридоров Туркменистан и Россия рассмотрели развитие новых маршрутов, включая направление через Туркменистан в Китай и другие страны. Об этом стало известно по итогам встречи сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству на площадке Петербургского международного экономического форума, передает МИД Туркменистана.

В ходе переговоров между заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыевым и заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным особое внимание было уделено транспортно-логистической сфере.

Среди перспективных проектов стороны выделили строительство Волго-Каспийского канала с выходом в порт Туркменбаши, а также развитие маршрута «Восточный обход Каспия» в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг».

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в областях промышленности, энергетики, сельского хозяйства, культуры и образования. Особо была отмечена важность возрождения традиции проведения обменных культурных мероприятий между двумя странами.