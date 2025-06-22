Президент Туркменистана одобрил проект электроснабжения месторождения Узынада

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Аманов в ходе заседания правительства рассказал о работе на нефтегазовых месторождениях, находящихся в ведении госконцерна Türkmennebit, передает TDH.

Как сообщил вице-премьер, в настоящее время принимаются меры по дальнейшему освоению месторождения Узынада, в частности по его электроснабжению. Энергообеспечение объекта позволит также снабдить дополнительными объемами электроэнергии другие близлежащие месторождения.

По итогам доклада на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение по развитию энергетической инфраструктуры месторождения.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что создаются все условия для выявления и освоения новых залежей углеводородного сырья на объектах госконцерна Türkmennebit. Одобрив представленный проект электроснабжения месторождения Узынада, глава государства поручил вице-премьеру провести необходимую работу по его реализации.