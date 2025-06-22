Меджлис Туркменистана разрабатывает новые законопроекты

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова в ходе заседания правительства рассказала о текущей деятельности национального законодательного органа, передает TDH.

По ее словам, в настоящее время ведется разработка ряда законопроектов, направленных на совершенствование правовой базы страны. В частности, готовятся документы по улучшению законодательства в сфере гражданско-правовых отношений, созданию единого государственного реестра избирателей и определению правовых основ его ведения.

Также разрабатываются законопроекты по укреплению правовых основ в области интеллектуальной собственности, формированию правовой среды для использования виртуальных активов и обновлению таможенного законодательства.

Работа над законопроектами осуществляется с учетом принципов Конституции Туркменистана, принятых государственных программ и предложений министерств и ведомств.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность последовательного продолжения работы по совершенствованию законодательно-правовой базы страны.