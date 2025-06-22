Благодаря современным предприятиям, оснащенным передовым оборудованием, кожевенное и обувное производство Туркменистана демонстрирует устойчивое развитие.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в стране происходит значительное расширение ассортимента высококачественных изделий из кожи местной выделки.

Так, продукция Гёкдепинского кожевенного завода под маркой TG Aýakgap успешно реализуется в фирменных магазинах страны. Ассортимент включает мужские классические туфли, мокасины и современные кроссовки, женские и детские мокасины. Особенностью многих изделий TG Aýakgap является ручное изготовление из местной натуральной кожи, что обеспечивает их эксклюзивность и долговечность.

Недавно на выставке-ярмарке Turkmentextile Expo 2025 Комплекс швейных и обувных фабрик в этрапе Махтумкули Балканского велаята представил новую линейку кожаных аксессуаров под брендом Sypaýy. Эти изделия, включающие оригинальные барсетки, мужские портмоне, ремни, спортивные и дамские сумки, отличаются высоким качеством и производятся из отечественного сырья.

Большим спросом у потребителей также пользуется продукция частных предприятий Röwşen и «Мухаммет-Балкан», которые производят современную модную обувь и аксессуары.

Расширение ассортимента, строгий контроль качества и внимание к потребностям потребителей способствуют укреплению позиций туркменской кожевенной и обувной продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом.