Какие культурные мероприятия государственного уровня пройдут в июле в Туркменистане

В июле в Туркменистане планируется провести заключительные этапы телевизионного конкурса «Ýaňlan, Diýarym!» по городам Ашхабад и Аркадаг, также по Ахалскому, Балканскому и Дашогузскому велаятам. Также пройдут культурные мероприятия, посвящённые 30-летию принятия Государственной программы «Саглык» («Здоровье») и 10-летию открытия Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребёнка. Об этом на заседании Правительства в пятницу доложила вице-премьер Б.Сейидова, говоря о порядке проведения основных мероприятий, намеченных на июль.

В этой связи вице-премьер представила на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Международный год мира и доверия в стране вводится в эксплуатацию множество объектов социально-культурного назначения, а также проводятся торжества, отражающие масштабные достижения. В данном контексте глава государства поручил вице-премьеру обеспечить высокий организационный уровень подготовки мероприятий, намеченных на июль, сообщает ТДХ.