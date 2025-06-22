Гол Титова помог «Узгену» одержать победу над «Азиягол» в чемпионате Кыргызстана

Футболисты «Узгена» обыграли «Азиягол» в матче 13-го тура Премьер-лиги Кыргызстана. Встреча прошла в Оше и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Кудурет Искандарбеков (15-я минута) и форвард сборной Туркменистана Михаил Титов (89).

Благодаря этой победе «Узген» набрал 16 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице. «Азиягол» на данный момент занимает 14-е место, в активе команды 8 очков.

Титов дебютировал за «Узген» в марте 2025 года. Гол в ворота «Азиягол» стал четвертым для форварда в текущем сезоне. Ранее нападающий сборной Туркменистана забивал Таиланду в отборе на Кубок Азии-2027, а также «Абдыш-Ате» и «Ош-МУ» в чемпионате Кыргызстана.

Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt, оценивается в 100 тысяч евро.