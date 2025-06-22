В Туркменистане построят новый завод по производству аммиака и аммиачной селитры

В Туркменистане в Марыйском этрапе Марыйского велаята начнут строить новый завод Государственного концерна «Türkmenhimiýa» по производству аммиака и аммиачной селитры.

20-го июня на заседании Правительства Президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложение об объявлении международного тендера на строительство завода, которое представил на рассмотрение вице-премьер Б.Аннамаммедов.

Как сообщалось, в настоящее время ведётся необходимая работа по выпуску различных минеральных удобрений, укреплению материально-технической базы отрасли и запуску новых производств. Это позволит полностью обеспечить внутренних потребителей сельскохозяйственными удобрениями, а также экспортировать их в зарубежные страны.

Президент Сердар Бердымухамедов отметив, что в стране уделяется большое внимание производству высококачественных минеральных удобрений, поручил вице-премьеру провести соответствующую работу, сообщает ТДХ.