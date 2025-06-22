В российский прокат выходит первый полнометражный фильм, созданный ИИ

26 июня в российский прокат выходит картина «Чингис-Хан» – первый художественный фильм, полностью созданный с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает News.mail.ru.

Фильм российских авторов получил две награды на международных фестивалях в Каннах и Москве. Картина основана на одноименной поэме Виктора Слипенчука. Для визуализации исторической эпохи и создания саундтрека создатели использовали 15 различных программ искусственного интеллекта.

Режиссер Кирилл Калашников в интервью изданию «Кинобизнес» рассказал о новом жанре произведения.

«После консультаций с коллегами мы пришли к выводу, что «Чингис-Хан» – это нейромикс, который ближе к видеокомиксу, чем к традиционному кино», – отметил он.

Генеральный продюсер Михаил Слипенчук назвал основной сложностью стремительно меняющийся технологический ландшафт. «Технологии совершенствовались буквально каждый месяц, нам приходилось постоянно улучшать и звукоряд, и видеоряд, и алгоритмы обучения нейросетей», – пояснил продюсер.

Производство картины заняло год. По словам команды, несмотря на инновационный подход к съемкам, «Чингис-Хан» представляет собой полноценный художественный фильм, снятый по литературному произведению.