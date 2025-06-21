Учёный из США посетила в Ашхабаде Международный университет гуманитарных наук и развития

В рамках рабочего визита в Туркменистан Мелда Йылдыз, доктор наук в области образования Нью-йоркского института технологий США посетила Международный университет гуманитарных наук и развития.

Вначале она провела презентацию для преподавательского состава вуза с последующим обсуждением. Затем американский ученый провела семинар для студентов на тему «Цифровизация, IT и искусственный интеллект в высшем образовании», нацеленный на применение технологии STEM в современной образовательной системе. В ходе семинара были рассмотрены современные подходы к применению STEM-методологий в образовательной среде и их значение для внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

По завершении мероприятия участники имели возможность задать вопросы и получить подробные разъяснения по обсуждаемым темам. Также участники семинара выразили свою благодарность госпоже Мелда Йылдыз за интересное и познавательное выступление. Было подчёркнуто, что регулярно проводимые семинары международными экспертами развивают потенциал и навыки туркменских студентов, сообщили «Туркменпорталу» в вузе.

Ранее мы сообщали, что Мелда Йылдыз провела семинар в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.