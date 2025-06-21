Туркменистан и ЕС обсудили стабильность в Афганистане

В ходе 17-го Диалога по правам человека между Туркменистаном и Европейским союзом состоялись переговоры по актуальным вопросам региональной безопасности с особым акцентом на ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба туркменского диппредставительства в Брюсселе.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел двустороннюю встречу с директором Европейской службы внешнеполитической деятельности по странам Азии Паолой Пампалони. Центральной темой переговоров стало обсуждение подходов к обеспечению стабильности в афганском направлении.

Туркменская делегация представила национальную позицию, базирующуюся на фундаментальных принципах нейтралитета, добрососедских отношений и невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Ашхабад подтвердил свою приверженность инициативам, нацеленным на восстановление мира и обеспечение устойчивого развития в Афганистане, включая оказание гуманитарной поддержки и содействие мирным процессам.

Особое внимание участники встречи уделили масштабным инфраструктурным инициативам. В частности, обсуждались перспективы строительства железнодорожной магистрали Туркменистан-Афганистан и формирования новых энергетических и транспортных коридоров. Эти проекты рассматриваются как ключевые механизмы содействия социально-экономической стабилизации Афганистана и укрепления региональной интеграции.

По итогам переговоров стороны подчеркнули значимость поддержания конструктивного политического диалога и выразили намерение продолжить сотрудничество по вопросам взаимного интереса. В контексте современных международных вызовов участники встречи отметили приоритетность мирных решений, дипломатических механизмов и устойчивых партнерских подходов в обеспечении региональной безопасности.