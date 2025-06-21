Постпредство Туркменистана при ООН в Женеве провело международное мероприятие

Постоянное представительство Туркменистана при ООН в Женеве провело международное мероприятие под названием The International Dimension of Neutrality («Международное измерение нейтралитета»), приуроченное к 30-летию провозглашения статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, а также объявленному в стране Международному году мира и доверия.

Как сообщает МИД Туркменистана, в мероприятии приняли участие свыше 300 человек, включая глав дипмиссий, руководителей и представителей международных организаций, неправительственных структур, деловых кругов, научного сообщества, СМИ и молодёжи.

С приветственным словом к участникам обратился исполнительный директор Женевского центра политики безопасности, посол Томас Гремингер. Он отметил значительный вклад Туркменистана в развитие культуры мира и межгосударственного диалога.

С основными докладами выступили Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев и Директор Центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана Шири Шириев.

В панельной дискуссии участники представили своё видение нейтралитета, подчеркнув многогранность и актуальность этой концепции в современных международных условиях.

В рамках мероприятия состоялись переговоры делегации Туркменистана с послом Томасом Гремингером, в ходе которых были обсуждены перспективы сотрудничества в области дипломатии, устойчивого мира и политики нейтралитета, отмечает источник.