Полузащитник сборной Туркменистана Мингазов продлил контракт с гонконгским «Китчи»

Полузащитник сборной Туркменистана по футболу Руслан Мингазов продлил контракт с гонконгским «Китчи» до лета 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Про футбол в Туркменистане».

33-летний футболист выступает за гонконгскую команду с апреля 2022 года. За этот период он провел 68 матчей во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 23 результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, Мингазов провел 30 матчей за национальную сборную Туркменистана, в которых забил 6 голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тыс. евро.

В минувшем сезоне «Китчи» занял четвертое место в чемпионате Гонконга.