Мингазов: хочу помочь «Китчи» добиться успеха и вернуть статус чемпиона

Полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов заявил о желании помочь гонконгскому футбольному клубу «Китчи» добиться успеха после продления контракта до 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Про футбол в Туркменистане».

«Если честно, уже думал, что ухожу из клуба по окончании сезона, но в итоге сумел договориться о подписании контракта ещё на год. Я очень рад и хочу помочь клубу добиться успеха и вернуть статус чемпиона», – заявил 33-летний футболист.

Мингазов подчеркнул, что приложит все усилия для достижения поставленных целей. «Надеюсь, что мы поборемся за все трофеи в следующем футбольном сезоне. «Китчи» – это родной клуб, я чувствую себя как дома. Конечно, я рад, что семья тоже чувствует себя комфортно в Гонконге – это прекрасная возможность для всех нас», – сказал футболист.

Новое соглашение туркменского игрока с гонконгской командой рассчитано до лета 2026 года.

Мингазов выступает за «Китчи» с апреля 2022 года. За этот период он провел 68 матчей во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 23 результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, футболист провел 30 матчей за национальную сборную Туркменистана, забив 6 голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро.

В завершившемся сезоне «Китчи» занял четвертое место в чемпионате Гонконга.