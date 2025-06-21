Казахстанский теннисист обыграл первую ракетку мира на турнире в Германии

Казахстанский теннисист Александр Бублик сенсационно победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в матче второго круга турнира ATP-500 в немецком Галле.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу несеянного казахстанца. Действующий чемпион турнира Синнер был посеян под первым номером.

В четвертьфинале 27-летний Бублик, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, встретится с седьмым номером посева – чехом Томашем Махачем.

У казахстанского теннисиста в активе четыре титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2025 году.

23-летний Синнер является обладателем 19 титулов ATP. Также в его активе две победы на Открытом чемпионате Австралии и одна на Открытом чемпионате США. Кроме того, итальянец выиграл Итоговый турнир ATP в 2024 году и дважды завоевывал Кубок Дэвиса в составе сборной Италии (2023, 2024).

Турнир в Галле проводится на травяных кортах с призовым фондом свыше 2,5 млн евро.