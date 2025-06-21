В Туркменистане издано учебное пособие «Творческая школа молодого журналиста»
Недавно Туркменская государственная издательская служба выпустила учебник под названием «Творческая школа молодого журналиста», автор которого старший преподаватель кафедры журналистики Туркменского государственного университета имени Махтумкули, заслуженный журналист Туркменистана Агамырат Маммедов.
В учебном пособии дается краткий обзор жанров статей, информация об интервьюировании, написании статьи, способах быстрого написания статьи, редактировании журналистского текста, жанрах газетных публикаций и другое, что поможет студентам еще больше укрепить свои знания в этой области.
Учебник, подготовленный на основе многолетнего журналистского и педагогического опыта, дополнил предыдущие учебники этого автора, такие как «Основы творческой работы журналиста», «Методология творчества журналиста», а также «Экономика и менеджмент СМИ» и «Основы рекламы», сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.