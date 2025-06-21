В России снимут полнометражный фильм по мотивам «Ну, погоди!»

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года подписано соглашение о создании полнометражного художественного фильма по мотивам культового советского мультсериала «Ну, погоди!». Партнерское соглашение заключили директор киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, сообщает gazeta.ru.

По словам Вайнштейна, «Ну, погоди!» представляет собой подлинное культурное наследие России, а не просто мультипликационный проект. Он отметил, что полнометражная картина станет частью расширенной мультвселенной, где культовые персонажи получат новое воплощение и развитие.

Директор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подчеркнула особый статус этого анимационного сериала среди российских зрителей, назвав его одним из самых любимых произведений отечественной мультипликации. Она отметила уникальную особенность мультфильма — способность доставлять радость при многократном просмотре и неизменно вызывать положительные эмоции от встречи с знакомыми героями.

«Погоня волка за зайцем, как и их дружба, и противостояние — та самая история, которая может длиться бесконечно», — прокомментировала Слащева концепцию будущего фильма.

Производством картины займется кинокомпания «Темп» при активном участии студии «Союзмультфильм». Телеканал НТВ выступит в роли генерального информационного партнера проекта. Премьерный показ фильма запланирован на 2028 год.