В кинотеатре «Ашхабад» состоялся показ фильма «В августе 44-го»

Посольства Российской Федерации и Республики Беларусь в Туркменистане провели в кинотеатре «Ашхабад» совместный показ художественного фильма «В августе 44-го», приуроченный к Дню памяти и скорби (22 июня) в связи с 84-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

Как заявил на открытии мероприятия посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин, совместный показ кинокартины в год 80-летия Победы является данью мужеству и стойкости предков. «Они были готовы пожертвовать всем ради того, чтобы защитить своих близких, свою землю. Сейчас, как никогда, нам важно сохранить правду о той войне, о той цене, которую единый советский народ заплатил за Победу», – подчеркнул дипломат.

Посол Беларуси Станислав Чепурной указал на недопустимость попыток фальсификации правды о Победе и переписывания истории. «Мы, как наследники поколения победителей, просто обязаны защищать историческую правду, память об этой трагедии, о героизме и мужестве наших дедов и прадедов, их самопожертвование во имя нашего будущего», – отметил он.

Художественный фильм режиссера Михаила Пташука снят по одноименному роману Владимира Богомолова на киностудии «Беларусьфильм».