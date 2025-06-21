В Ашхабаде появится новое автобусное направление «Багир – Бюзмейин»

Ашхабадское пассажирское автотранспортное предприятие Агентства «Туркменавтоулаглары» объявило о предстоящих изменениях в работе четырех автобусных маршрутов, которые начнут действовать с 23 июня 2025 года.

Первые изменения коснутся маршрута №100 — «Теке базар – город Аркадаг». С 23 июня автобусы этого направления будут курсировать с измененным расписанием, что позволит пассажирам беспрепятственно добираться до «Национального музея живой природы» в летний туристический сезон.

С 27 июня изменится 97-й маршрут «Бюзмейин – Тазе заман«. Автобусы будут следовать до остановки «Бюзмейин», а для продолжения поездки пассажиры смогут воспользоваться услугами 85-го маршрута «Бюзмейин – Гюнеш» и 86-го «Бюзмейин – Многопрофильная больница» до улицы Ахал.

Наиболее существенные изменения ожидают 63-й маршрут «Теке базар – Бюзмейин». В связи с открытием нового направления «Багир – Бюзмейин», этот маршрут будет продлен до жилого комплекса Гёкдже и с 7 июля получит новое название «Бюзмейин – Багир».

Также изменения затронут 4-й маршрут «Арзув – Ялкым», который будет курсировать через жилой комплекс Гёкдже по улицам Гюнеш и А.Атаева, продолжая движение на восток от кольца Гёкдже – Багир.